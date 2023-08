’Ripa Magic’, due giorni di divertimento

E’ tornato anche questo agosto il festival ’Ripa Magic’ che regala due giorni magici nel bellissimo borgo di Ripatransone con spettacoli di grandi artisti di livello internazionale, street food con show di micromagia, laboratori, osservazioni astronomiche e visite guidate al Museo Matemagica. Oggi la serata conclusiva con show continuo. Alle 21 nel Giardino Ex Acli con la coppia di clown illusionisti Strange Comedy, originari di Canada e Shelly Mia Kastner con Jason McPherson, che hanno ideato un loro originale stile ’muppet’ in cui i costumi diventano incontrollabili e i trucchi di magia. Alle 22 in piazza XX Settembre va in scena la compagnia Disguido con ’Disillusion cine magic show’, un eccezionale mix d’illusionismo, mimo e cabaret. Alle 23 si torna nel Giardino Ex Acli con la coppia argentina Brando Y Silvana, maghi professionisti dal 1987 il cui lavoro si basa su una commistione di teatro, mimo e giocoleria magica. Si sono esibiti in teatri e festival di tutto il mondo ottenendo grandi successi e vincendo numerosi premi internazionali. La magica serata si concluderà in piazza XX settembre con l’osservazione astronomica a cura dell’associazione Che Jella e del Nuovo Gruppo Astrofili Piceni.