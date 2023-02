Riparte la ’Picena non vedenti’

Dopo circa un anno di inattività dal punto di vista prettamente sportivo, riparte l’attività agonistica della ‘Picena non vedenti Carlo Malloni’. Questo perché la Fispic, che organizza i campionati delle varie discipline sportive per ciechi, ha deciso quest’anno di dedicare la prima parte di stagione al goalball, riservando al torball la seconda parte. Ma ora, per i ragazzi ascolani, è giunto il momento di tornare in campo. "Ci apprestiamo a partecipare alla prima fase della Coppa Italia del prossimo weekend, a Bergamo, che ci introdurrà al campionato che quest’anno ci vede tornati in serie A – spiega il presidente Marco Piergallini – Vogliamo soprattutto rientrare in clima partita ed essere preparati alle difficoltà che inevitabilmente incontreremo nella massima serie. Ci tengo a ringraziare i nostri sponsor, senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile: Fainplast, Geta, Maxi Melt e Picena Frigor". La Picena incontrerà in partite di sola andata, i padroni di casa del Bergamo, l’Olimpia Cosenza, il Colosimo Napoli ed il Teramo.

Matteo Porfiri