Riparte la rassegna culturale ’Librarsi’. All’Ospitale il thriller di Diego Cola

A Grottammare oggi riparte la rassegna culturale ’Librarsi’ a cura della Lido degli Aranci. All’Ospitale, ore 17.30, ingresso libero, in programma il thriller del giovanissimo autore Diego Cola, con l’introduzione del consigliere comunale Nicolino Giannetti, mentre Filippo Massacci dialogherà con l’autore e leggerà alcuni passaggi del libro.

Aurora Elsen, giovane reporter, durante una normale mattinata di lavoro, riceve segretamente dei documenti riguardanti un mistero che coinvolge sua madre, il suo defunto padre ed il suo attuale direttore. Insieme ai documenti Aurora trova anche un invito anonimo per recarsi ad un appuntamento volto a rivelare ulteriori dettagli. Qualcuno però, che non vuole assolutamente che lei indaghi sul suo passato e cerca di fermarla, a qualsiasi costo. Aurora dovrà scavare in un passato che getta le sue radici oltre trent’anni prima, partendo dal giorno del matrimonio dei suoi genitori.