Ripartiti i lavori degli asfalti: le zone interessate

Sono ripresi ieri mattina i lavori di rifacimento degli asfalti lungo il tratto urbano della Statale 16 a San Benedetto. Dopo la soluzione del contenzioso con l’azienda responsabile della pista ciclabile, il cantiere è stato riavviato grazie ai fondi di Autostrade per l’Italia attraverso i quali, nei mesi scorsi, si era già provveduto al rifacimento del manto stradale nell’area Nord della città.

Le operazioni questa volta sono ripartite da meridione, precisamente da via Piave, interessando il tratto compreso tra via Turati – via Torino, il crocevia con la Salaria, e la rotatoria di via Val Tiberina in zona Agraria. I lavori hanno comportato modifiche alla viabilità, con la gestione del traffico a senso unico alternato.

Gli addetti della ditta AbitStrade di Maltignano, insieme alla Polizia Municipale, hanno garantito il minimo impatto possibile per gli automobilisti. Nonostante la presenza dei mezzi pesanti lungo il percorso, la circolazione non ha mai subito interruzioni critiche. Qualche rallentamento è stato registrato, ma senza particolari problemi.

Anche le condizioni meteo hanno favorito l’avanzamento del cantiere: la pioggia del mattino ha ridotto la polvere sollevata dai lavori.