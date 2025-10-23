Ripartono i lavori alla cava: "Investimento per l’area"

Revocata la sospensione dei lavori per la realizzazione della cava della frazione San Pietro di Cagnano, nell’acquasantano. Nella giornata di ieri l’azienda Pacifici Spa, operante nell’estrazione e nella lavorazione del travertino, ha voluto rendere noto con soddisfazione il provvedimento adottato dal comune di Acquasanta Terme attraverso il quale è stata confermata la regolarità dell’operato dell’azienda.

Proprio recentemente il comitato ‘Salviamo San Pietro’ e Legambiente Ascoli avevano esultato dinanzi all’interruzione dell’intervento che, secondo quanto da loro affermato, avrebbe prodotto gravi danni al territorio paesaggistico circostante. "Con questo atto l’amministrazione comunale ha confermato la piena regolarità della posizione della società – si legge nella nota –, autorizzando la ripresa dell’attività estrattiva e la piena disponibilità dei materiali presenti in cava.

Il provvedimento del comune di Acquasanta Terme smentisce in modo definitivo le ricostruzioni errate e tendenziose apparse recentemente. L’iter che ha portato all’autorizzazione della cava di San Pietro di Cagnano è stato corretto, lineare e trasparente. Tutte le fasi procedurali hanno ottenuto i pareri positivi di comune, provincia, regione e degli enti competenti in materia ambientale. A dimostrazione di un percorso amministrativo pienamente conforme alla legge.

L’azienda ha operato in costante collaborazione con le istituzioni, affrontando ogni richiesta e chiarimento con tempestività e rigore tecnico. La sospensione, disposta in via cautelativa unicamente per la sostituzione della polizza fideiussoria, si è dunque rivelata un atto meramente tecnico, privo di qualsiasi irregolarità o inadempienza da parte della società.

Il documento emesso dall’area tecnica del comune così restituirà piena efficacia al provvedimento autorizzativo unico (pau) 72 del 26 agosto 2024 col quale la provincia aveva autorizzato l’esercizio dell’attività di coltivazione della cava. "La nuova cava di travertino ad Acquasanta – conclude l’azienda – rappresenta un importante investimento per l’area, destinato a generare benefici economici ed occupazionali per il territorio".

Massimiliano Mariotti