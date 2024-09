Ripartono le assemblee cittadine. Ecco ’Grottammare partecipativa’

Il progetto ’Grottammare Partecipativa’ riparte la prossima settimana, con una nuova stagione di incontro e dialogo con i cittadini. Si inizierà lunedì prossimo nel centro sociale Ischia I (via Domenico Bruni). La prima assemblea è dedicata ai residenti dei quartieri Ischia I e Ischia II, Montesecco e Bellosguardo Sgariglia. I successivi appuntamenti sono fissati a lunedì 7 e mercoledì 9 ottobre; si terranno, rispettivamente, nella sala consiliare del palazzo municipale, per i quartieri zone del centro ad est della ss16, Paese alto e Monti e nel Bocciodromo comunale di via San Carlo per la zona Valtesino. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21.15. Nell’invitare la cittadinanza alla più larga partecipazione, il sindaco Alessandro Rocchi evidenzia "l’importanza per un’Amministrazione locale di ascoltare le proposte direttamente dai cittadini e di confrontarsi sui progetti in essere, nell’obiettivo di promuovere nuove esperienze di cittadinanza attiva".

Il consigliere delegato alla Partecipazione Marco Tamburro aggiunge: "Tra questi, i patti di collaborazione, il nuovo sito dedicato alla partecipazione e le opportunità di spesa per iniziative a livello di quartiere, e un nuovo strumento partecipativo le ‘assemblee civiche e poi il valore di questi momenti di confronto per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini". Nella sezione ’Grottammare Partecipativa’ del sito istituzionale sono riepilogati tutti gli strumenti e le iniziative per promuovere e realizzare attività di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica e contribuire attivamente al miglioramento della società. Questo può avvenire attraverso la partecipazione a incontri pubblici, la collaborazione con le amministrazioni locali, il volontariato o l’impegno in iniziative civiche, con l’obiettivo di influenzare le politiche e le scelte che riguardano il bene comune.

Ma. Ie.