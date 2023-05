Ripartono le attività del ’Centro Giovani’

Riaperto il Centro Giovani ‘Giacomo Antonini’: la struttura di via Tedeschi proporrà una serie di iniziative per celebrare la ripartenza. Il polo del quartiere aperto è stato inaugurato ieri pomeriggio alle 17.30: la data era stata scelta dall’amministrazione comunale e dalla Eos Cooperativa Sociale, che gestirà la struttura, perché coincide con il decimo anniversario della scomparsa del poliedrico musicista sambenedettese a cui è intitolata la struttura, che fu promotore e anima del Centro Giovani fin dal lontano 1998, anno di istituzione nella prima sede sede di via Romagna, poi trasferita nel 2005 in via Tedeschi (zona Campo Europa, nei pressi della sede della Croce Rossa). Il centro giovani è aperto al pubblico già dallo scorso primo marzo con numerose attività quotidiane e laboratori attualmente in corso, come quello di Danza Movimento Terapia e il Laboratorio del ritmo. Inoltre, a breve partiranno il corso di inglese parlato ‘Let’s talk’ e il corso di grafica digitale ‘Un mare di sogni’. La struttura è aperto il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 20, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 19, orari nei quali gli utenti hanno la possibilità di svolgere numerose attività ludiche in compagnia degli operatori, ascoltare musica, usufruire della sala prove musicali oppure riunirsi (previa prenotazione) nello spazio dedicato al primo piano. "Ringraziamo – hanno detto gli organizzatori dell’evento di riapertura – tutte quelle persone che hanno lavorato, spesso nell’ombra, per ricreare a San Benedetto uno spazio alternativo per tutti i giovani".