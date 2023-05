Ripascimento, la sabbia si paga: ottanta euro a camion

Sugli arenili di Grottammare fervono i lavori per l’inizio della stagione estiva, dopo lo sconvolgimento dovuto alle violente mareggiate e al conseguente spiaggiamento di legnami e detriti. Il punto di raccolta del materiale è stato stabilito nella zona accanto alla Dog Beach 43° Parallelo. Quando il materiale sarà completamente asciutto ci sarà la separazione dei legnami e il recupero della sabbia che sarà stesa nella vicina area attrezzata. A proposito di sabbia, i mezzi del Comune stanno rifornendo gli stabilimenti balneari che hanno bisogno di fare il ripascimento. Quest’anno il servizio è a pagamento, 80 euro per ogni camionata richiesta. Il geologo dell’Ufficio Demanio ha previsto i punti di cava: a nord davanti alla Vela, al Kursaal e al Savana, a sud davanti all’Acquarius e di fianco al Club Ischia. La sabbia viene prelevata e trasportata negli chalet che hanno fatto apposita richiesta. Il materiale viene poi steso dal privato, secondo delle necessità. Mezzi e personale del Comune, invece, stanno provvedendo alla sistemazione delle molte spiagge libere, già ripulite dal materiale spiaggiato e ora procedono alla prima pettinatura e livellamento. Per il 2 giugno dovrebbe essere tutto in ordine.