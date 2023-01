Ripatransone al lavoro sulle strade

Il comune di Ripatransone ha disposto 30mila euro per mettere in sicurezza alcune strade bianche del territorio. Si tratta di arterie che a seguito di agenti atmosferici e all’elevato traffico cui sono sottoposte, hanno bisogno di costanti interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale per eliminare i pericoli per la pubblica incolumità. I responsabili hanno eseguito una serie di sopralluoghi al termine dei quali hanno stilato un elenco di priorità. Pertanto i lavori saranno eseguiti in via Fontemercato, via Monte Bove, via Monte Sibilla, strada fratelli Neroni, valle Apparignano zona ingresso, valle Apparignano Valtesino, via Argentella, via Maiella. I progetti dei vari interventi sono stati predisposti dall’Ufficio Tecnico del Comune. Da ricordare che nei giorni scorsi il sindaco Lucciarini ha consegnato i lavori di rifacimento di dieci strade della rete comunale di Ripatransone, asfaltata, per un importo complessivo 996.000 euro.