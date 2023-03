Ripatransone celebra le due ruote Inaugurazione della nuova area bike

La città di Ripatransone celebra il passaggio della tappa della Tirreno Adriatico di domani con un ricco programma di eventi. Alle 11,15 si terrà l’inaugurazione della nuova Area Bike in Largo Giuseppe Speranza, frutto di un lungo lavoro di riqualificazione e bonifica dello spazio creatosi dopo lo smantellamento del vecchio rifornimento di carburanti. Il sito ora è dedicato alla sosta ciclistica e cicloturistica, con servizi tecnici funzionali alla riparazione delle biciclette, rastrelliere, prese elettriche per la ricarica delle e-bike e panchine. A completare l’area, pannelli informativi e turistici legati ai punti di interesse del Centro Storico di Ripatransone, alle peculiarità ambientali del territorio e la mappa dei percorsi degli Anelli Piceni, il comprensorio cicloturistico che unisce i territori di Cupra, Massignano e la stessa Ripatransone all’interno del SIC dei Boschi tra Cupra e Ripatransone e di aree limitrofe.

"Sarà un’area a disposizione della città, dei suoi tanti turisti e dei numerosi cicloturisti che la frequentano – affermano il sindaco Alessandro Lucciarini e il consigliere Stefano Fraticelli – Uno spazio riconvertito grazie ad un progetto cui hanno lavorato gli architetti comunali Barbara Pasqualini e Marco Marozzi, che ringrazio per il lavoro compiuto, su cui è intervenuta la ditta Mgm di Ripatransone. L’area verrà intitolata alla memoria di Mario Angelini, storico appassionato del ciclismo locale nonché amico di Gino Bartali, che in diverse occasioni aveva portato in città, in ricordo della sua passione e grati per le iniziative ciclistiche organizzate a Ripatransone". Alle 12,30 nella Pineta Illuminati l’Avis Bikers dei Colli Ripani, curerà l’accoglienza al passaggio dei ciclisti. Nel weekend vi sarà il raduno camperistico organizzato dal Campeggio Club Riviera Picena.

Ma. Ie.