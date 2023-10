Ripatransone in festa per Maria

Maria Di Ruscio, residente a Ripatransone, ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni. Lunedì scorso il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi e l’assessore alla Cultura, Stefania Bruni, hanno portato i saluti dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità ripana alla nonnina, presenti i figli Ernesta, Michelino, Elide e Massimo, i nipoti e pronipoti, riunitisi per l’occasione presso l’abitazione di contrada Tosciano. Per suggellare l’importante evento l’Amministrazione Comunale ha donato alla festeggiata una targa ricordo "per aver dedicato tutta la sua vita al lavoro ed alla famiglia con onestà, amore e perseveranza". Attualmente nel comune di Ripatransone ci sono cinque persone che hanno tagliato il traguardo dei 100 anni (4 donne e un uomo), una donna ha 103 anni ed una 102 anni, gli altri hanno festeggiato 100 anni nel 2023. Può sembrare un numero che rientra nella normalità, ma se si considera che Ripatransone ha poco più di 4 mila abitanti, significa un centenario ogni 800 abitanti.