Ripatransone, Lucciarini si candida per il secondo mandato da sindaco

Ora è ufficiale, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco uscente di Ripatransone, si ricandida per il secondo mandato alla guida della città. A supportarlo una squadra composta dai membri dell’attuale maggioranza. La lista sarà allargata a nuovi candidati che saranno presentati nei prossimi giorni. "Dopo un’esperienza amministrativa intensa, fatta di sfide ed obiettivi raggiunti e di un risanamento complessivo del nostro ente, voglio continuare a mettermi a disposizione di Ripatransone – afferma Lucciarini – In questi anni la nostra città ha affrontato un percorso difficile dettato da una condizione economico-finanziaria di forte fragilità, non per ultima la gestione del periodo pandemico, che ha fermato buona parte delle attività amministrative. Un percorso fatto di scelte, talvolta molto sofferte, negative in termini di consensi, ma necessarie. Oggi, infatti, abbiamo una realtà più forte e proiettata al futuro con maggior fiducia. Ci siamo concentrati sulle opere infrastrutturali di cui la Città aveva bisogno: la strada via Gera di accesso alle scuole, la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo, il completamento del miglioramento sismico dell’ISC, gli interventi sulla viabilità comunale conclusi e quelli in essere finanziati con 996.000,00 euro. Abbiamo riaperto i luoghi della nostra cultura come il Teatro Mercantini ed il Teatro delle Fonti e abbiamo lavorato affinché a breve possiamo riaprire la Pinacoteca Civica. Abbiamo compiuto un grande passo nella promozione turistica, che ha portato Ripatransone a un +40% di presenze, ed abbiamo anche generato progetti intercettando i fondi messi a disposizione da Bandi, tra cui i finanziamenti Pnrr e ed altri regionali e nazionali".

Lucciarini prosegue evidenziando altri progetti, come quello esecutivo del distributore di carburante su area messa a disposizione dalla Bcc di Ripa e del Fermano e poi iniziative in ambito sociale, rese possibili risanando il Bilancio comunale da – 1,10 milioni di euro a + 1,2 milioni di euro. "Dopo il commissariamento è stato un lavoro difficile, gran parte del quale condotto in modo gratuito dagli stessi colleghi amministratori, che ringrazio per avermi supportato al fine di ridurre i costi ed accelerare le azioni per migliorare il territorio – aggiunge Lucciarini – Ora abbiamo posto le basi per un futuro di grandi prospettive e dare a Ripatransone una visione per l’avvenire".

Marcello Iezzi