Ripatransone ora cambia rotta: stop convenzione con Monti Azzurri

Il comune di Ripatransone non ha rinnovato la convenzione per il servizio di polizia locale con il consorzio dei Monti Azzurri, dopo la scadenza (era stata attivata nel giugno del 2022 facendo seguito all’approvazione in consiglio comunale del 31 maggio). Ora la città è tornata ad avere il proprio corpo di polizia locale in convenzione con il comune limitrofo di Cossignano. Una decisione che ha fatto tornare la calma e la serenità sul territorio dopo tre anni di mugugni, di malumori per le troppe sanzioni lungo le strade monitorate da pattuglie e autovelox, fino ad arrivare all’apparato fisso per la rilevazione automatica della velocità lungo la Valtesino, nei pressi del ristorante Valleverde.

Una decisione che è stata al centro di interrogazioni da parte della minoranza, di sanzioni contestate che per mesi hanno visto all’opera due legali, i quali hanno ottenuto l’annullamento di decine di sanzioni amministrative e riabilitazioni dei punti decurtati sulle patenti di guida. Un apparato che è stato anche al centro di programmi televisivi nazionali d’inchiesta, che non hanno fatto bene all’immagine del territorio e alla stessa amministrazione comunale che, scaduta la convenzione, ha deciso di tornare all’antico. Sulla questione c’è stato anche un certo interessamento da parte di autorità superiori, che a un certo punto hanno iniziato a tenere sotto controllo la situazione, visto il clamore che si stava generando attorno al fenomeno.

Ci sono stati casi in cui, soprattutto i primi tempi quando la gente non era ancora ben informata, automobilisti che si recavano a lavoro nelle aziende lungo la Valtesino hanno subito più di una sanzione in un solo giorno, lasciando ‘sulla strada’ centinaia di euro per aver superato di qualche chilometro il limite di velocità. Ora c’è da vedere come il Comune deciderà di far funzionare, o meno, l’apparato fisso di zona Valtesino.

Marcello Iezzi