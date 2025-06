Ripatransone piange. Giuseppina Recchi: aveva 95 anni

Giuseppina Recchi, che avrebbe compiuto 95 anni a luglio, si è spenta nella notte di lunedì. Le figlie, Fulvia e Paola Lucidi, entrambe infermiere in pensione, l’hanno accudita per anni, allestendo in casa un letto attrezzato e prendendosi cura di lei, che non era più in grado di essere auto sufficiente. Vedova di Domenico Lucidi, detto ‘Mario de Mattepè’, Peppina è cresciuta a Ripatransone, dove con il marito costruì un’azienda familiare, incentrata sulla frantumazione e trasporto delle pietre per farne ghiaia. Mario e Peppina, dopo decenni di duro lavoro dall’alba al tramonto, divennero proprietari della terra, delle macchine, delle bestie e di vari appartamenti. Eccellente cuoca, Peppina fu assunta dal ristorante della Petrella, dove cucinava le sue tagliatelle fatte a mano. Era anche acclamata nelle rievocazioni storiche del paese, dove si esibiva nelle simulazioni di lavori campestri, negli abiti tipici delle contadine marchigiane. Negli anni Novanta Mario e Peppina si trasferirono ad Ancona per stare vicini alle figlie. Nonostante l’età, i due instancabili lavoratori hanno continuato a coltivare orti e a raccogliere i semi dell’alloro nei parchi cittadini e nelle case private, da destinare al vivaismo.