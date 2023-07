Ripatransone, strade nel mirino: "Dopo la pioggia siamo al limite"

Strade ancora dissestate nel territorio comunale di Ripatransone. La denuncia arriva dal gruppo di minoranza ’Progetto Paese’ a firma di Giada Pierantozzi. "La pioggia degli ultimi tempi ha messo ancora più in evidenza la situazione disastrosa in cui versano diverse strade del comune di Ripatransone. Da anni gli abitanti delle contrade meno in vista del nostro paese denunciano la pericolosità delle strade che percorrono tutti i giorni. Chi per tornare nelle proprie abitazioni, chi per lavorare, chi per andare a scuola, chi per effettuare un servizio sanitario. Durante l’ultima campagna elettorale si sono udite molte promesse ma ad oggi vogliamo denunciare la mancata manutenzione di tratti stradali, di Contrada Fiorano, Contrada Messieri, Contrada San GregorioCase Rosse, Contrada Monte Bove, Contrada Codara, Contrada San Salvatore, Contrada Fonte Maggio. Da non dimenticare il tratto della Valtesino che va dalla parrocchia Madonna di Fatima all’imbocco di contrada Santo Stefano, tratto che diventa un vero fiume di fango allagando le case degli abitanti della zona, costretti a pagare anche un canone alla Provincia per gli imbocchi. È vero che il comune di Ripatransone ha un’estensione territoriale molto vasta e sarebbe impossibile avere strade perfette, ma noi chiediamo che siano almeno percorribili. Sarebbe un atto dovuto per tutti i cittadini contribuenti del nostro paese. Con quali criteri si è scelto di fare manutenzioni su determinate strade e su altre no e poi, perché la strada più importante per la nostra città, contrada San Rustico, è ancora chiusa per lavori e non si sta facendo nulla per velocizzarne la riapertura. Sappiamo che è una strada provinciale ma se ci fosse più collaborazione tra i rappresentanti del nostro Comune e quelli provinciali, forse una luce in fondo al tunnel potrebbe iniziare a vedersi".

ma. ie.