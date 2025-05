Ripensamento di Morganti: "Pronto a restare console"

Il professor Gigi Morganti è pronto a ritirare le dimissioni e a tornare console della Piazzarola. A poco più di due mesi dal suo addio al sestiere biancorosso e al mondo della Quintana, infatti, l’ex coreografo ci ripenserà e farà un passo indietro. Questa sera, infatti, incontrerà il caposestiere Luca Fattori per comunicargli la propria volontà e, di certo, la Piazzarola lo riabbraccerà con grande affetto. La decisione di dimettersi venne presa da Morganti, a inizio marzo, a causa della sua particolare e difficile situazione familiare. Poi, il 3 aprile venne a mancare l’amata moglie Lilia. Un duro colpo, per Morganti, che le ha dedicato tutta la sua vita e che è stato sempre al suo fianco. Lo storico quintanaro, però, grazie all’affetto di tanti ascolani è riuscito a rimettersi in piedi e superare un momento davvero terribile. Ora, da lassù, Lilia sarà sicuramente contenta se Morganti dovesse tornare all’altro suo grande amore, la Quintana. "E’ vero, sono tanti messaggi di stima e di vicinanza che ho ricevuto in questi due mesi a farmi riflettere – conferma Gigi Morganti –. Sto valutando seriamente di tornare a ricoprire il ruolo di console nel mio sestiere. A brevissimo prenderò questa decisione, ma non posso nascondere il fatto che sono propenso a un ripensamento. Per la Quintana provo un amore fortissimo. E’ stata la mia vita. La situazione personale che avevo a casa mi costrinse, di fatto, a dimettermi. Le forze mancavano e non riuscivo a portare avanti un impegno così importante. Non ce la potevo proprio fare. Ma il desiderio di tornare è tanto. La tentazione è forte. Il sestiere accoglierebbe con favore un mio passo indietro. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare Luca Fattori, il nuovo caposestiere. E’ un ragazzo meraviglioso e sono consapevole del fatto che il sestiere è in buone mani. Questo, fino ad ora, mi è stato di grande conforto. Ma ho ricevuto centinaia e centinaia di chiamate e messaggi da tutto il mondo Quintana. Anche da alcuni insospettabili. Grazie a tutti – conclude Morganti –, perché il vostro affetto mi ha aiutato a superare il lutto".

Nel frattempo, ieri si sono concluse le visite veterinarie cui sono stati sottoposti, in tutto, i 26 cavalli presentati dai sestieri. Non ci sono state sorprese: tutti hanno superato i test, effettuati dall’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo.

Matteo Porfiri