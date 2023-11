"Ripensare l’offerta per gli stranieri"

A San Savino di Ripatransone c’è un’azienda vitivinicola tutta al femminile: la Tenuta Cocci Grifoni. Da un anno ha preso vita il progetto ‘Relais Cocci Grifoni - Panoramic Wine Resort’ totalmente ecologico e sostenibile. Due appartamenti e undici suites plastic e waste free, pannelli fotovoltaici per l’energia elettrica e riscaldamento a parete e a pavimento in tutti gli edifici. A disposizione degli ospiti una colonnina per ricaricare le autovetture elettriche. Marta Capriotti Cocci Grifoni e una delle figlie di Marilena, l’altra è Camilla, e tutte e tre sono le proprietarie dell’azienda vitivinicola e del Relais:

Marta ma è vero che le Marche sono poco attrattive?

"In realtà io confido molto nel nuovo aeroporto di Ancona perché mi dicono che partono aerei pieni, ma tornano semivuoti. Credo sia necessaria una politica regionale più attrattiva e sicuramente anche noi imprenditori dobbiamo fare di più. Il Relais Cocci Grifoni, offre servizi più di qualità rispetto ad un semplice agriturismo anche con piscina e Spa e la nostra clientela ha esigenze diverse e magari si muove proprio in aereo. Un aeroporto per voli charter nella vallata del Tronto sarebbe l’ideale in questo senso"

Che tipo di turismo avete in questo periodo?

"Questo periodo dell’anno è complicato. Dopo il 30 settembre ci sono poche prenotazioni, ma noi ci muoviamo con grande determinazione. La clientela è per lo più italiana, diciamo un buon 60%, ma c’è un filone di turisti del Belgio che ci sta regalando grandi soddisfazioni perché amano quello che proponiamo: vino, sostenibilità e relax. Non si vedono invece i tedeschi".

Il territorio Piceno offre tante opportunità, ma ha solo turismo di passaggio?

"Il problema è ben inquadrato dall’Istat: le Marche sono la regione con meno turisti stranieri e sotto di noi in classifica ci sono solo Molise e Calabria. Qualcosa vorrà pur dire".

v. r.