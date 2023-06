Ripresi i lavori di pittori e scultori

Dopo la ‘Serata Jazz’

di mercoledì sera, svoltasi all’Auditorium comunale ‘Tebaldini’ a causa della pioggia, ieri mattina sono ripresi i lavori degli scultori e dei pittori che termineranno sabato mattina. "Finora sono stati distribuiti gratuitamente oltre 700 cataloghi e altrettante ‘Guide alle opere del Museo dell’Arte sul Mare’ al pubblico interessato alla manifestazione artistica,

molti però non li prendono, credendo che siano in vendita - dice Piernicola Cocchiaro, direttore artistico ed organizzativo del festival, che esprime soddisfazione - Questo significa che oltre mille persone finora hanno visitato

il Festival". Nella mattinata di sabato, gli operai del comune puliranno con un’autocisterna tutta la zona interessata dagli scultori, per togliere la polvere bianca del travertino, e quindi la 27esima edizione del Festival dell’Arte sul Mare chiuderà i battenti. Nello stesso giorno, alle 18.30, in corrispondenza del monumento al Gabbiano Jonathan, si terrà la cerimonia di chiusura, durante la quale, alla presenza di cittadini ed autorità, ogni artista presenterà alla città rappresentata dal sindaco, la propria opera e ne spiegherà il significato. Si inizierà come sempre dalle opere pittoriche del terzo braccio del molo, per poi raggiungere l’opera dei bambini partecipanti a Bimbarte e le sculture realizzate lungo il secondo ed infine si concluderà la ‘camminata artistica’ al monumento al Gabbiano Jonathan, nei pressi del quale gli amministratori comunali convenuti, procederanno alla premiazione degli artisti e al ringraziamento degli organizzatori, sponsor e collaboratori, che hanno consentito lo svolgimento della 27? edizione del Festival dell’Arte sul Mare. Domenica 18 giugno alle 18.30, al molo sud, si terrà l’evento inclusivo ‘Guide per un giorno’, a cura della gestione e dello staff del Museo del Mare di San Benedetto e dedicato ai soggetti fragili.