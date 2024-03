E’ stato ripristinato il semaforo a sud di Cupra Marittima, posto all’incrocio fra la Nazionale e la strada che sale a Sant’Andrea. I tecnici della ditta incaricata di riparare il danno, hanno dovuto sostituire il palo, l’impianto elettrico ed elettronico con l’intera lanterna. Un lavoro di circa 6mila euro a seguito dai danni causati da un incidente stradale la notte fra il 6 e il 7 marzo. Il palo fu centrato in pieno da un automobilista e dovettero intervenire i vigili del fuoco di San Benedetto per mettere in sicurezza la struttura che rischiava di piombare sulla SS 16. Il violento colpo ha fatto saltare anche la scheda madre del semaforo. L’amministrazione comunale, come ha tenuto a precisare il comandante della polizia locale Leonardo Diomedi, ha deciso di accelerare la riparazione, senza attendere l’avvenuto ristoro dell’assicurazione, poiché si tratta di un incrocio pericoloso.