Con un riporto di terra "buona" sono stati riprofilati lunghi tratti di argini della pista ciclo pedonale di Cupra Marittima. In alcuni punti, infatti, si era creato un dislivello tra il massetto della pista e i bordi confinanti, che rappresentava un pericolo per i ciclisti qualora avessero dovuto spostarsi fino al margine stremo della strada. In quei tratti gli operai del comune, che hanno eseguito l’intervento, procederanno alla piantumazione di verde. Intanto su molte zone del territorio sono in corso interventi per la sistemazione delle strade bianche, la potatura delle palme e fra qualche giorno la ditta che si è aggiudicato l’appalto, darà il via alla potatura dei pini che cominciano a diventare pericolosi, come la pineta di via Kennedy, i pinti di via Aldo Moro e di via del Lavoro. "Interventi - dicono il sindaco Alessio Piersimoni e l’assessore alle manutenzioni Fausto Imberti – che fanno parte del programma delle manutenzioni".