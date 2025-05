Ripuliscono 5 chalet: ricercata coppia di ladri

Raid ladresco e vandalico in cinque stabilimenti balneari della riviera sambenedettese, messi a segno nella notte fra venerdì e sabato. Le telecamere dello stabilimento balneare ‘La Siesta’ hanno ripreso in volto i due presunti autori del blitz notturno. Un uomo con i capelli rasati lateralmente ed una donna con i capelli mori molto lunghi legati dietro la nuca. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri e del commissariato di pubblica sicurezza che stanno svolgendo le indagini. Appello dei titolari di alcune attività danneggiate che si trovano ‘Oscurate’ dal cantiere per i lavori di rifacimento del lungomare. Allo chalet Lido Azzurro e ristorante Roberta, dove i ladri erano già stati il 26 aprile: "Hanno spaccato due vetri anti sfondamento con pietre e pezzi di asfalto e una volta dento hanno rubato denaro dal cassetto del bar e da quello del ristorante per un totale di circa 120 euro– racconta la titolare – Hanno preso la carriola della spiaggia, probabilmente per trasportare la refurtiva, vini e liquori che rappresentano il danno maggiore. Anche il 26 aprile avevano fatto la stessa cosa. Avevano aperto la porta con un piede di porco e portato via vini, liquori e fondo cassa. Pensavo di essere al sicuro, invece sono tornati di nuovo. Giorni fa eravamo stati in delegazione in Comune per chiedere l’accelerazione dei lavori perché il cantiere ci oscura, ma ci sono giorni in cui nessuno lavora". I ladri sono tornati anche allo chalet ‘Le Anfore’ e questa volta hanno fatto danni ancora maggiori perché hanno sfondato due vetrate e portato via il cassetto del registratore di cassa, che era completamente vuoto, lasciato poi in un altro stabilimento balneare. "Ci hanno fatto un bel po’ di danni – afferma il titolare dello chalet ‘Ciao’ - Hanno sfondato la vetrina sul lato mare per rubare 50 euro di monte trovate nel cassetto". Visitato anche lo chalet ‘Casablanca’: "Da noi i ladri hanno sfondato la vetrata impiegando un tombino di ghisa prelevato sul lungomare – afferma il titolare – In totale hanno portato via circa 2 o 300 euro da due cassetti, più alcune bottiglie di liquori". Volevano compiere un’analoga impresa criminosa anche allo chalet ‘La Siesta’, ma vistisi ‘beccati’ dalle telecamere hanno lasciato il masso pronto per sfondare la vetrina e se ne sono andati: "Stavano salendo dal mare ed erano pronti a colpire, ma poi sono fuggiti. Erano un uomo e una donna. Le immagini sono in mano alle forze dell’ordine – afferma il titolare – Non abbiamo subito danni".

Marcello Iezzi