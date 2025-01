"Riqualificazione degli asfalti a Monticelli. Nel quartiere anche un ’Parco delle salute’"

Il massimo impegno per Monticelli. E’ quanto promesso, sempre durante il ‘Question Time’ di ieri, dal sindaco Marco Fioravanti per il suo quartiere, quello in cui è nato e cresciuto. Soprattutto dopo il servizio realizzato dal Carlino, pubblicato sul giornale di domenica scorsa, attraverso il quale molti residenti lamentavano l’assenza di alcuni servizi e chiedevano una maggior manutenzione. "Innanzitutto procederemo alla riqualificazione degli asfalti – ha spiegato Fioravanti –. Poi metteremo mano anche a tutte le altre necessità". Gli abitanti del quartiere, nel nostro servizio, avevano espresso perplessità sulle opere pubbliche in corso di svolgimento. A cominciare dalla riqualificazione di viale dei Platani, destinato a diventare l’arteria di immediato collegamento col ponte in costruzione, il quale condurrà a Castagneti. Il progetto prevede anche un sistema di rotatorie, per agevolare l’accesso e l’uscita alla nuova infrastruttura sul Tronto. Un intervento da circa mezzo milione di euro che, come spesso accade in questi casi, divide la cittadinanza. I lavori includono anche il completamento del tratto di ciclopedonale non realizzato precedentemente. A proposito del ponte, invece, che collegherà Monticelli all’area Castagneti, i lavori sono iniziati a settembre e dovrebbero concludersi, in base al cronoprogramma, per Natale 2025, per un costo complessivo al ribasso di 6,4 milioni di euro. "I lavori per il ponte e per le rotatorie sono importanti e a breve ci saranno ulteriori novità – ha confermato il sindaco –. Sempre a Monticelli realizzeremo anche un ‘Parco della Salute’ tra l’attuale stadio Bartolini e il circolo per anziani. I servizi per i giovani? Stiamo lavorando anche su quello, però vorrei sottolineare il fatto che in questi anni abbiamo riqualificato addirittura cinque campi da calcetto. Onestamente, non mi sembra poco. Certo, cercheremo di fare anche qualcos’altro. Ad esempio, ristruttureremo il Villaggio del Fanciullo, destinando un’area al sociale e alle attività dedicate ai bambini". Interventi importanti anche per il verde. In città, infatti, verranno piantumati altri duemila alberi, uno per ogni bimbo appena nato. Al contempo, con ogni probabilità verranno abbattute circa settanta piante considerate pericolose per la pubblica incolumità.

