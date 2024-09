Riqualificazione dei borghi storici, 440 milioni per farli rivivere

La bella partecipazione che vi è stata nel comune di Cupra Marittima e poi in quello di Massignano, testimonia l’interesse che c’è per il bando regionale per la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi storici iscritti nell’elenco della Regione Marche. L’avviso è finalizzato a sostenere l’avvio di interventi di micro investimenti privati orientati all’attività economica-turistica realizzati nel territorio dei comuni di Cupra Marittima (capofila) Massignano e Montefiore dell’Aso. Gli investimenti preposti dovranno documentare benefici reali per i borghi storici potenziando e riqualificando l’offerta turistica del territorio. La dotazione finanziaria dell’avviso regionale è di complessivi 440 milioni di euro. Possono presentare la domanda di finanziamento le micro, piccole e medie imprese in forma singola o in forma associata; le Associazioni non riconosciute; le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; gli enti di terzo settore iscritti al RUNTS. Il contributo massimo di risorse pubbliche che ciascun progetto potrà richiedere è di 40 mila euro. Il proponente dovrà garantire un co-finanziamento minimo del 20% del finanziamento richiesto. I progetti dovranno essere avviati dopo la firma della convenzione di finanziamento tra il beneficiario e il Comune capofila. Il bando prevede finanziamenti anche per piccoli progetti presentati dai comuni nella misura di 100 mila euro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.cupramarittima@emarche.it entro le ore 24 del 31 agosto. Il bando è stato presentato nel pomeriggio di venerdì dal consulente Giorgio Bisirri alla presenza del sindaco Alessio Piersimoni, il vice Lucio Spina, l’assessore Daniela Luciani, il vice sindaco di Massignano Laura Dumi, il consigliere di Montefiore, Emanuele Ciarrocchi.

Marcello Iezzi