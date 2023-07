Riqualificazione del Ballarin: appaltati i lavori

L’odissea del Ballarin è arrivata al termine. A circa nove mesi dalla presentazione dell’idea progettuale ad opera dell’archistar Guido Canali, e dopo commissioni, consigli aperti, svariati viaggi a Parma e diverse riunioni di maggioranza turbolente, i lavori per il restyling dell’ex stadio della Samb sono stati affidati. La procedura negoziata si era chiusa già lunedì 24 luglio e, ieri pomeriggio, le buste con le offerte sono state aperte e la scelta è ricaduta sulla ditta Laganaro di Melfi che si è aggiudicata l’opera con un ribasso del 13,23% sull’importo a base d’asta. Quello che il comune intende fare è un parco urbano con funzione culturale e ricreativa. La curva sud verrà abbattuta e sostituita da un vasto padiglione con sale polifunzionali al cui interno si potranno proiettare contenuti multimediali, ed eventualmente un museo della Samb. Dal suo centro, nella parte interna, partirà una piccola cascata inizialmente coperta da strutture leggere in policarbonato. Al di sopra del padiglione troverà posto un terrazzo con pergolato e oleandri fornito di due feritoie da cui sarà possibile scorgere l’interno del parco. All’angolo con via Morosini si farà l’ingresso, ed un altro ingresso, più piccolo, sarà realizzato all’angolo sud est.

All’interno, nella zona sud, ci saranno superfici d’acqua a bassa altezza: su una di esse verrà ubicato un monumento in memoria della tragedia del Ballarin. Un’altra area circoscritta sarà presente ad est e sarà circondata da bambù e ricoperta da pergolati e rampicanti. Ad ovest troverà posto un’area dedicata a bambini e avrà una zona sopraelevata su duna: questa percorrerà il perimetro del parco. E si arriva al centro, dove è stato previsto un pergolato verde che collega le vasche di acqua a basso spessore. Più a nord si avrà un’area ampia e aperta da destinare allo svolgimento di manifestazioni e attività sportive, nonché altri percorsi che si sviluppano fino a ricongiungersi al parcheggio del parco. La tribuna nord verrà demolita e rinverdita con il prato. Il tutto beneficerà di un impianto fotovoltaico che renderà il parco autonomo, e di un’illuminazione ‘soft’, mentre i vialetti saranno valorizzati da altri corpi illuminanti.

In luogo della tribuna est sarà eretto un piccolo muro verde, mentre a nord il parco sarà aperto alla vista tramite una recinzione che dividerà il parcheggio dal parco. Appaltati i lavori, ora bisognerà capire come completare il progetto sottoscritto da Canali: soprattutto, il comune dovrà mettersi subito all’opera per reperire ulteriori finanziamenti e portare a termine l’ambizioso elaborato e riportare il Ballarin al centro della scena cittadina. In tal senso, la strada del Pnrr appare orami difficile da percorrere: non è da escludere del tutto, viceversa, l’accensione di un nuovo mutuo.

Giuseppe Di Marco