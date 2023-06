Riqualificazione del Belvedere: "Folignano cambia volto"

"Folignano cambia volto". Con queste parole il sindaco Matteo Terrani annuncia l’avvio dei lavori per la riqualificazione architettonica e funzionale del Belvedere. La struttura è un edificio situato al centro del capoluogo. È stato realizzato negli anni Ottanta e si presenta come un capannone industriale di scarso valore. Ampliato nei primi anni Duemila per ospitare la sala consiliare, è rimasto opera incompiuta. L’intervento gode del finanziamento Pnc per il Comune di Folignano di un milione e 160mila euro. L’amministrazione nei mesi scorsi aveva anche presentato il progetto alla cittadinanza in diverse assemblee pubbliche. L’obiettivo di questo primo intervento è riqualificare la struttura dal punto di vista architettonico e inserirla all’interno del tessuto urbanistico come luogo aperto in modo da acquisire una propria e determinata identità nella serie di spazi aperti del capoluogo, oltre a offrire un luogo di socializzazione e incontro per la cittadinanza. "Stiamo ridisegnando il capoluogo, la zona più colpita dal sisma e anche quella più degradata – spiega il sindaco di Folignano –. Questo è il primo intervento di rigenerazione urbana. Nel complesso sono stati stanziati per il capoluogo 4,3 milioni di euro. Una volta terminati i lavori al Belvedere partiranno i lavori di rifacimento di Piazza Dari e la pavimentazione della piazza antistante all’ex municipio. Puntiamo a riorganizzare in maniera più razionale il cuore urbano del capoluogo con spazi rivisitati e fruibili per il cittadino – conclude Terrani –, con un’idea armonica di collegamento e ricucitura dei punti più importanti".

Matteo Porfiri