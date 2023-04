Riqualificazione del lungomare Ecco l’apertura del primo tratto

La bella giornata di sole ha favorito l’apertura del tratto principale del lungomare di Grottammare, avvenuto senza taglio del nastro, ma alla presenza di amministratori e del sindaco Piergallini, che non ha preso la parola, per via della par condicio in vista delle ormai prossime elezioni per il rinnovo del governo cittadino. E’ stata disvelata la statua bronzea "Il ragazzo che declama" di Pericle Fazzini ed ha parlato il nipote Emanuele Buzzanca Fazzini. "Sono felicissimo per aver potuto realizzare questo progetto, esporre la scultura in un luogo fantastico dove mio nonno pensava e ragionava fin da giovane delle sue opere. Sono altrettanto felice di aver dato a Grottammare un ulteriore gioiello, questa fusione originale del Ragazzo che declama e spero che possa rimanere nel tempo su questo lungomare che sta diventando bellissimo e lo sarà ancora di pià con l’esposizione di varie opere". L’opera scultorea di Fazzini, in effetti, è a tempo, fino ad ottobre, grazie al sostegno delle ditte che hanno realizzato il lungomare: Asfalti Piceni srl, Caioni Costruzioni srl Macello De Marcellis, Police Service srls che ne garantirà la sicurezza. Nei prossimi giorni sarà installato anche il busto di Mario Rivosecchi, altra opera di Pericle Fazzini, che si trovava sotto l’omonima pineta centrale. Curiosità per le panchine dedicate allo stesso Fazzini, a Sisto V, a Lawrence Ferlinghetti, a Franz Liszt e ad Anna Kuliscioff. Marcello Iezzi