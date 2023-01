Riqualificazione del lungomare, scattano le potature

Il lungomare di Grottammare è sottoposto a un’attività di restyling ad ampio raggio. Mentre vanno avanti, serrati, i lavori di riqualificazione del lungomare della Repubblica, con tre ditte che vi stanno operando, contemporaneamente sono state potate le palme Phoenix Canariensis nel tratto compreso fra il ristorante Savana e piazza Kursaal. Nei prossimi giorni saranno gli operai del Comune ad iniziare i lavori di potatura delle palme sul lungomare dal Savana ai confini con San Benedetto. Un’attività che viene svolta ad anni alternati per tenere le piante in ordine e impedire che le foglie creino disagi ai passanti sulla pista ciclabile e ai mezzi in transito sulla carreggiata. In questi giorni sono stati potati anche gli oleandri e gli alberi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, strada che dalla Nazionale porta all’Orologio. Le folte chiome impedivano la visuale agli incroci.