Riqualificazione dell’Albula: premiati i primi 5 progetti

Sono Giulia Sfamurri, Andrea Eusebi, M&A srl, Monica Vartolo, Ludovico Spinozzi e Matteo Curzi i vincitori del concorso ‘Riqualificazione urbana del tratto finale del torrente Albula e delle aree limitrofe al viale Buozzi’ lanciato dall’amministrazione comunale e finanziato dalla regione Marche. Cinque progetti di restyling di una delle aree più belle e frequentate della riviera, che sono appena stati depositati in comune perché ne possa fare uso in futuro. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta ieri mattina in sala consiliare, ha visto l’architetto Sfamurri prima classificata: a lei è andato l’assegno di 10mila euro, grazie ad un progetto composito che include interventi significativi. Per il torrente è prevista la rinaturalizzazione con l’eliminazione delle scogliere e Viale Buozzi diviene un corridoio verde con pavimentazione moderna, mentre Viale Marinai d’Italia avrebbe aree per streetball, ping pong, fitness e giochi. Nell’area dell’ex Galoppatoio il circolo Mare Bunazz e i chioschi ospitano mercatini, anche al chiuso. La casa del giardiniere, infine, si trasforma in una ‘casa della cultura’.

Al centro del progetto dell’architetto Eusebi – secondo classificato, 5mila euro – c’è la realizzazione di un landmark capace di ospitare sia il nuovo circolo nautico sia il nuovo Urban center. La proposta della società M&A – terza classificata, 3mila euro – inserisce, fra le altre cose, una pensilina ciclopedonale sul lato ovest del ponte di via Trieste, in forma di ‘mensola a sbalzo’ per raccordare i diversi flussi viari. Il concept dell’elaborato presentato dall’architetto Vartolo – quarta classificata, mille euro – è la creazione di un nodo d’interconnessione fra quattro aree fulcro (rinaturalizzazione, panoramica, spazi per eventi e area espositiva). Infine, il quinto elaborato – quello degli architetti Spinozzi e Curzi – si propone di valorizzare le risorse naturali, ampliando al contempo la percezione di ‘centro’ connettendo i luoghi all’insegna della massima accessibilità e percorribilità. Gli aspetti citati sono solo piccolissimi frammenti delle ricchissime proposte, accolte con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale: "La zona dell’Albula – ha commentato il sindaco Spazzafumo - è sempre stata vista come un luogo che taglia in due la città. A San Benedetto serve un panorama diverso all’insegna della mobilità sostenibile". L’assessore Bruno Gabrielli, infine, ha ricordato che i lavori presentati verranno inseriti nel più ampio contesto del Piano urbanistico comunale (Puc), ora in fase di stesura.

Giuseppe Di Marco