Riqualificazione: il futuro del Campo Europa

Il campo ‘Europa’ ha bisogno di manutenzione per il rinnovo dell’omologazione: è quanto sostengono Luciana Barlocci e Nicolò Bagalini, in un’interrogazione con cui chiedono al vertice comunale cosa si intenda fare per rimettere in sesto l’impianto sportivo ‘Merlini’, meglio conosciuto con il nome mutuato dal quartiere di appartenenza.

"Il comune – si legge nel documento - è proprietario di impianti sportivi che consentono l’espletamento di almeno trenta discipline sportive, e deve garantire il miglioramento ed adeguamento continuo delle strutture sportive al fine di consentire la promozione dello sport e l’accesso alla pratica sportiva a tutti i cittadini. Tra i numerosi impianti sportivi, il Comune è proprietario dell’impianto ‘Campo sportivo G. Merlini’".

I consiglieri di minoranza parlano di una "comunicazione effettuata al comune di San Benedetto dalla Lnd – vale a dire la Lega Nazionale Dilettanti - il 6 giugno 2024 che segnala il forte danneggiamento del manto erboso e l’urgente necessità a provvedere immediatamente alla sostituzione dello stesso per consentire l’avvio delle procedure atte al rinnovo dell’omologazione del campo e consentire il corretto utilizzo per la stagione sportive 2025-2026".

I due fanno presente che "il mancato rinnovo della omologazione non permetterà di svolgere attività agonistiche" e quindi domandano "se l’amministrazione considera ancora in essere la convenzione per la gestione in concessione dell’impianto sportivo ‘Campo di Calcio Giulio Merlini’ avviata il 1° febbraio 2021" e se "è ancora intenzione dell’amministrazione comunale destinare 630mila euro per la manutenzione di suddetto campo".