Riqualificazione per il Parco Rio

Riqualificazione del Parco Rio. Il progetto definitivo è stato presentato proprio in questi giorni dal sindaco di Acquasanta Sante Stangoni e dalla sua giunta. L’intervento di restyling dell’area, nel dettaglio, prevede la realizzazione di una nuova piazza pedonale con arredo urbano ed alberature per l’ombreggiamento, una sala museale, nuovi moduli e box commerciali, nonchè una razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi. "L’area verde sopraelevata ospiterà un nuovo parco sportivo integrato al playground multisport ed al campo di padel già esistenti – spiega, con entusiasmo, il sindaco Stangoni - e sarà dotata di nuovi percorsi ciclopedonali, un’area di gioco per i bimbi inclusiva, un’area dedicata al fitness all’aperto con attrezzature per lo skyfitness ed il calisthenics, ma anche un’area di sgambamento per cani recintata ed un punto dedicato al picnic. La struttura esistente sarà ricostruita nelle parti mancanti attraverso interventi di messa a norma ed abbattimento delle barriere architettoniche".