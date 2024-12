Riqualificazione piscina comunale di San Benedetto: finanziamento ICS da 2,4 milioni

L’Istituto per il Credito Sportivo ha accolto la richiesta presentata dall’amministrazione nell’ambito del bando Sport Missione Comune. Al centro c’è la riqualificazione della vasca esterna della piscina comunale di San Benedetto. In sostanza significa che il progetto si farà. "Proprio in queste ore – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Domenico Pellei – è avvenuta la sottoscrizione della lettera di convenzione che consente l’attivazione di un mutuo di 2,4 milioni di euro con ammortamento in 10 anni a tasso dello 0%". Un risultato che, insieme ad altri fondi, permetterà di portare avanti un progetto importante per la città e per la sua comunità sportiva che da dodici anni non ha può più usufruire della piscina scoperta dell’impianto Gregori. Le somme, infatti, si aggiungono ai 700mila euro a fondo perduto intercettati con il bando Sport e Periferie la cui notizia dello stanziamento risale ad alcune settimane fa. Questi fondi consentiranno di coprire un intervento complessivo di 3,1 milioni di euro.

"Il progetto finanziato è la riqualificazione della vasca esterna della piscina comunale chiusa dal 2012: un investimento pubblico in ambito sportivo con un’elevata utilità sociale", ha precisato Pellei, ribadendo in questo modo l’importanza di restituire alla cittadinanza sambenedettese uno spazio tanto atteso. L’iniziativa rappresenta un passo significativo per riportare in funzione una struttura che, da oltre un decennio, cioè dall’ormai lontano 2012, non è più accessibile. "La riqualificazione della piscina – ha proseguito l’assessore Pellei – risponde a una domanda concreta di servizi sportivi e di spazi pubblici che promuovono l’inclusione sociale e il benessere fisico". Un impegno finanziario che si è reso possibile grazie a quella che negli uffici viene etichettata come una gestione attenta delle risorse. Lo stesso assessore al bilancio Domenico Pellei ha infatti sottolineato come "L’Area Risorse che mi pregio di condurre con questo risultato conferma un’alta capacità di gestione finanziaria dell’ente che coniuga strategia, controllo e supporto nello stesso momento". L’intervento non riguarda solo la riapertura di uno spazio fisico, ma punta a ricreare un punto di riferimento fondamentale per la città. La piscina comunale, infatti, non è solo un luogo dedicato all’attività sportiva, ma un simbolo di aggregazione che coinvolge famiglie, giovani e appassionati. La riqualificazione della vasca esterna, secondo l’assessore, consentirà di restituire piena funzionalità alla struttura, garantendo un impianto moderno e accessibile. La comunità sambenedettese, dunque, potrà finalmente tornare a fruire di un luogo centrale, simbolo dello sport e del tempo libero.

Emidio Lattanzi