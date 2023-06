Risate all’Anfiteatro delle Fonti Arrivano Paolantoni e Persia

La comicità riaccende l’Anfiteatro delle Fonti di Ripatransone, dove il 15 e il 16 luglio, arriveranno Francesco Paolantoni e Valentina Persia. Un weekend ideato dall’amministrazione comunale con la supervisione dell’Artistic Picenum. Una kermesse pensata per proporre l’eccellenza nella produzione di spettacoli nazionali. Saranno due serate ad alta qualità artistica, nello splendido scenario serale dell’Anfiteatro ripano. I titoli degli spettacoli: "Ancora!?" e "Ma Che Te Ridi?!", due brillanti opere sceniche proposte, che vedranno assoluti protagonisti due big dello star system italiano, come Francesco Paolantoni e Valentina Persia. Volto maschile e femminile tra i più amati dal pubblico, con oltre 700mila followers social, sono reduci da innumerevoli successi televisivi nelle recenti stagioni di programmazione del calibro di Only Fun, Tale&QualeShow, Tale&QualeSanRemo, Che Tempo che Fa’, Bar Stella e L’ Isola dei Famosi. Il weekend ideato dall’amministrazione di Ripatransone, guidata dal sindaco Alessandro Lucciarini, con la supervisione dell’Artistic Picenum è organizzato in collaborazione con l’associazione Straripani e vedrà alla conduzione Miss Marche 2020 Lea Calvaresi e la cantante Martina Gasparrini. Spazio ai giovani della Danzarte Academy, in particolare alle coreografie delle giovani concittadine Micol Mingarelli e Naima Ficcadenti e ad esponenti della nuova avanguardia musicale Picena, ovvero il noto rap J And ed al talento di Elettrica Essenza. Prenotazioni per i due eventi sono possibili presso Merceria il Cigno di Grottammare, Cartolibreria Camillettis di Pedaso, Ufficio Iat di Ripatransone e Bar Vizi e Virtu’2.0 di Castel di Lama: info line 347.5406630.