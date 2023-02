Risate e musica insieme allo Iom

In occasione di San Valentino, lo Iom di Ascoli ha organizzato nel reparto di oncologia dell’ospedale ‘Mazzoni’, nella mattinata di martedì, alcuni minuti di intrattenimento per regalare un po’ di spensieratezza ai pazienti e ai loro accompagnatori in attesa della terapia. Si sono alternati momenti di poesia dialettale e momenti musicali. Infine, le volontarie dello Iom hanno distribuito ai presenti piccoli sacchetti ‘golosi’ con dei biscotti a forma di cuore gentilmente offerti dal panificio Marozzi, impreziositi da manufatti realizzati dalla volontaria Melina.