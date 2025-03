Risate e riflessioni con il Colibrì festival

Il 23 marzo il Colibrì Festival torna sul palcoscenico del Serpente Aureo. Gli spettacoli precedenti hanno registrato numerosi sold out, a testimonianza del crescente interesse e della passione che il pubblico mostra per il teatro dedicato ai più giovani e il suo impatto positivo sulla comunità offidana. "Il Colibrì festival - commenta l’assessore alla cultura, Marica Cataldi - non solo arricchisce la nostra offerta culturale, ma rappresenta anche un’opportunità di crescita per i nostri giovani spettatori, stimolando la loro immaginazione e la loro curiosità. Con la sua proposta di spettacoli di qualità, è un’iniziativa che rende Offida un luogo di incontro e di scambio culturale, capace di unire famiglie, scuole e appassionati di ogni età. Questa seconda parte del festival promette ancora emozioni, risate e riflessioni, offrendo a tutti la possibilità di vivere una cultura vivace e coinvolgente". Sarà lo spettacolo Tuttatesta ad andare in scena il 23 marzo, alle ore 17, scritto e diretto da Davide Calvaresi, produzione Fontemaggiore Centro di Produzione teatrale, in collaborazione con 7-8 chili. L’idea di Calvaresi di affrontare temi come il razzismo, la diffidenza e il concetto di ‘diverso’ è davvero unica e innovativa, con leggerezza e umorismo, il messaggio diventa accessibile a un pubblico di tutte le età. Evento gratuito. Info: 333 4358929.