Risate per guarire: ecco il clown in corsia

"Clown in corsia: la figura del clowndottore. L’influenza delle emozioni positive sul corpo e sulla mente". La conferenza si terrà venerdì 27 gennaio, alle ore 20.30 al Centro Pacetti di Monteprandone, con ingresso libero. L’iniziativa è organizzata dall’associazione "Il Baule dei Sogni", in collaborazione con l’associazione "Il Sole di Giorgia", con il patrocinio del comune di Monteprandone. Ha lo scopo di avvicinare le persone alla figura del clowndottore attraverso un percorso formativo di gruppo. Sarà proiettato il docufilm "Clown in corsia" che racconta la vita, l’esperienza, l’impegno di persone che operano come clown dottori. A seguire operatori di clown terapia racconteranno la loro esperienza. La serata terminerà con la presentazione di un corso base teoricopratico di comicità e clown terapia che si terrà a Centobuchi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 febbraio.