Riscatto pensionistico per i corsisti Its. L’Inps ha reso operativa una legge del 2022

Riscatto pensionistico per chi completa i corsi Its. L’Inps ha reso operativa una legge del 2022 e si tratta di una bella notizia anche per Ascoli. In città, infatti, è presente una sede, al ‘Fermi’ proprio di questi istituti tecnici superiori di alta formazione post diploma. Con tre corsi attivati, anche quest’anno, si va verso il pieno di adesioni, come conferma la direttrice Patrizia Palanca. "Restano solo quattro posti sui 75 complessivamente disponibili – spiega l’ex preside proprio delle industriali –. Abbiamo 25 posti per ogni corso. In questi anni abbiamo svolto davvero un grande lavoro, attivando di recente il nuovo corso sulle ‘Produzioni biotecnologiche e farmaceutiche’, voluto dalla Pfizer. Gli altri due, invece, sono ‘Ecosostenibilità ed Innovazione nei materiali polimerici’ (che fa riferimento alla Nexans) e ‘Smart Technologies’ (che invece fa riferimento all’azienda Hp Composites). Il fatto che sia stato previsto il riscatto rappresenta un’ottima notizia per tutti gli iscritti". Ai fini pensionistici si possono riscattare due o tre anni, in base al titolo conseguito da ciascun partecipante.

m. p.