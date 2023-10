"Rischi del mondo online, formiamo genitori e figli"

Gentile lettrice,

è un tempo molto difficile, un tempo in cui l’intelligenza artificiale sta prendendo il posto della realtà, nel quale le amicizie e a volte anche le emozioni sono del tutto virtuali. È un momento che ha bisogno di nuovi linguaggi, di percorsi sani e accompagnati, perché i ragazzi, nativi digitali, stanno confondendo reale e virtuale, stanno mettendo tutto insieme e finiscono per perdersi. Trovarsi dentro gli inganni della rete è un attimo, il tempo di essere agganciati in una chat sui social, di guardare un’immagine forte, di trovarsi dentro una cosa finta che in realtà è verissima. I nostri figli hanno bisogno di una guida solida, di genitori presenti, di insegnanti illuminati, di testimoni forti, per capire il pericolo che c’è dentro la rete, per rendersi conto che un click può essere davvero pesante se non ci si muove con consapevolezza, attenzione, rispetto, con la stessa buona educazione che ci vuole nella vita di tutti i giorni.