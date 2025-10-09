Rischi idraulici e nevicate: le criticità

Settimana della Protezione Civile, in Prefettura riunione del sistema provinciale di protezione civile dedicata all’esame degli scenari di rischio connessi alla stagione invernale. L’incontro, promosso con la Regione Marche, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli enti e uffici territoriali coinvolti nelle attività di emergenza, come riportato negli allegati tecnici predisposti per l’occasione.

In apertura, è stata condotta una disamina delle principali criticità che caratterizzano il territorio provinciale, individuando come rischi prevalenti quelli idraulici, idrogeologici e meteorologici legati a neve, vento e temporali. Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità in caso di neve, con riferimento ai tratti più esposti come l’autostrada A14, la statale 16 Adriatica, la Salaria e le principali strade provinciali.

Ai proprietari delle infrastrutture viarie è stato ricordato l’obbligo di attivare i presidi di controllo della percorribilità, di diramare i codici di allerta e di fornire informazioni in tempo reale all’utenza, prevedendo – in caso di necessità – l’apertura dei cancelli per il filtraggio dei mezzi pesanti e l’individuazione di aree di ammassamento temporaneo dei veicoli.

Nel corso dei lavori si è ribadita la necessità di garantire la pronta attivazione delle misure di protezione civile in base al livello di allerta diramato dal Centro Funzionale Regionale, assicurando il monitoraggio costante delle situazioni di rischio, l’informazione alla popolazione, il soccorso tecnico urgente, quello sanitario e l’assistenza ai cittadini coinvolti, anche grazie al contributo fondamentale del volontariato organizzato.

Un richiamo specifico è stato rivolto ai Comuni, invitati a mantenere una vigilanza continua sul territorio e a segnalare tempestivamente eventuali criticità agli organi competenti.