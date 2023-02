Rischio allagamento ogni volta che piove, scatta la petizione dei residenti

Alcune strade di zona Agraria, quando piove intensamente, rischiano di allagarsi, ma via Valtesino è la più esposta, tanto che i residentihanno promosso una raccolta di firme che ieri, il promotore Ercole Speca ha consegnato in Comune. "Mi sono confrontato anche col presidente di quartiere Luigi Piunti – afferma Speca –. Dopo anni ci troviamo nelle stesse condizioni e il problema allagamenti rimane, come se non bastasse quello che abbiamo già subito. Sono passati i sindaci Giovanni Gaspari e Pasqualino Piunti e adesso Antonio Spazzafumo. Abbiamo incontrato i vecchi amministratori e da qualche tempo ci confrontiamo con l’attuale maggioranza, ma nulla è stato fatto. Ci domandiamo quanto ancora dobbiamo aspettare e rischiare, prima che siano fatti i lavori da parte della Ciip, sollecitata più volte. Quanto tempo occorre per sistemare una volta per sempre il problema che assilla le famiglie di questa via?". Ercole Speca lancia poi un suggerimento: "Basterebbe la posa in opera di tubi collegati al tombino di inizio via per risolvere tutto. A nostre spese abbiamo chiamato una ditta specializzata di Ancona che con la videocamera ha ispezionato la rete fognaria che è stata definita "disastrosa". La Ciip ci invia le bollette con i rincari ma a fronte di quale servizi? Molti di noi hanno già perso molto con l’alluvione del 1992. L’ultima pioggia dei giorni scorsi ci ha preoccupati, perché è entrata acqua nei garage ed ha creato parecchi disagi. Siamo stanchi di questa situazione". Poi la stoccata finale: "Se non saranno eseguiti in fretta i lavori ricorreremo alle sedi competenti, quindi invitiamo Ciip e Amministrazione a non ribalzarsi le responsabilità, ma ognuno faccia la sua parte".

Marcello Iezzi