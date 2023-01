Rischio idrogeologico, lavori ad Acquaviva

Ad Acquaviva, da alcuni giorni sono in corso i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico. Un progetto riguarda il consolidamento del versante est, che ha un valore di 310 mila euro e l’altro è iniziato sul versante ovest, le cui opere sono state appaltate per un valore di 620 mila euro. In questa zona sono stati già realizzati i pali sotto terra e tempo permettendo le attività dovrebbe essere completate per i primi giorni di maggio. Sul versante est, invece, l’attività potrebbe avere inizio entro la fine di gennaio, compatibilmente con le condizioni metereologiche e potrebbero essere completati tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Si tratta di una zona particolarmente critica del paese. Già nel corso del 2020 sono stati completati i lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico in Via Boreale, con un finanziamento di 400 mila euro: lavori che adesso proseguono con un ulteriore finanziamento che serve a prolungare l’intervento sulla restante parte della via Boreale. Inoltre il comune disponeva di un altro finanziamento di 294.500 euro, cui sono stati aggiunti 15.500 euro da bilancio comunale, per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione e sistemazione del dissesto idrogeologico, nel tratto a ovest di Via Boreale, dalla rotatoria fino all’altezza di Porta da Bora.