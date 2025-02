Riserva Sentina più grande. Le richieste del Comune

La superficie della Riserva Sentina potrebbe aumentare: non nella parte di terra, ma in quella di mare, in accordo con il progetto ‘Blu Sentina’ che mira a proteggerne flora e fauna. La decisione di richiedere l’ampliamento in area idrica alla regione è stata adottata dalla giunta, riunitasi nel pomeriggio del 12 febbraio. L’esecutivo di Viale De Gasperi, nello specifico, ha approvato la proposta per Palazzo Raffaello di ampliare la porzione marina facente parte della Riserva Naturale al fine di includervi il relitto della nave ‘Torquato Tasso’, con lo scopo di proteggere l’ecosistema sviluppatosi attorno a esso. Tutto parte da un’altra delibera di giunta, questa volta regionale, risalente al 13 marzo 2023, con cui sono state approvate le ‘Misure di conservazione della parte marina del sito Natura 2000 – Litorale di Porto d’Ascoli’: misure che stabiliscono l’obiettivo di estendere la parte marina del sito, così da permettere una migliore salvaguardia degli habitat presenti e una più efficace regolamentazione della pesca.

A supporto di questa riforma sta uno studio scientifico redatto dall’Università di Camerino, con il quale si è avanzata l’idea di ampliare il sito verso est fino a raggiungere i 1.100 metri dal limite a mare della Riserva (l’attuale limite è a 670 metri), passando quindi dagli attuali 109 ettari di mare sotto tutela a 175 ettari. Nello studio dell’Unicam viene sottolineato che, in questo ambiente, numerose forme di vita compiono l’intero ciclo vitale, come la sabellaria o il cavalluccio marino, e che altre lo scelgano come area di riproduzione, come nel caso della seppia, del polpo, della corvina e del sarago. Motivi sufficienti per includere questi banchi di sabbia all’interno del Sito di interesse comunitario (Sic): lo stesso report Unicam infatti mette in chiaro che, con azioni di miglioramento dell’habitat, la riviera a sud di San Benedetto risulterebbe valorizzata. Attualmente infatti questa subisce una notevole pressione a causa dell’attività di pesca e per l’abbandono di reti in quantità considerevole. Attrezzi che, per opera delle correnti, raggiungono i fondali e vi si ancorano.

Continuano gli interventi, dunque, a difesa di quest’importante area a sud della città: a tal proposito va ricordato, infatti, che lo scorso maggio la giunta comunale approvava il documento d’indirizzo per la progettazione dell’intervento di realizzazione delle scogliere sommerse al largo della Sentina. Lavori finanziati dalla regione Marche con 6.525.000 euro.

Giuseppe Di Marco