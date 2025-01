Risolto il guasto al liceo Orsini: "Un maxi piano per le superiori"

Il guasto all’impianto termico verificatosi al liceo scientifico ‘Orsini’ è stato riparato. Da ieri, dunque, gli studenti sono tornati alla normale attività didattica, con il riscaldamento ripristinato in tutte le aule del plesso scolastico. La scorsa settimana, infatti, molti studenti avevano protestato, fuori dall’istituto, segnalando il malfunzionamento dello stesso impianto e anche altre criticità. Tanto che, per qualche giorno, erano state previste anche delle lezioni pomeridiane per ovviare al freddo che c’era in classe. La problematica, comunque, è stata risolta dalla Provincia. L’ente ha raccolto la richiesta dei ragazzi e si è attivato con un intervento che si rivelato molto complesso, interessando varie porzioni del sistema di riscaldamento della scuola risalente a vari decenni fa. Per risolvere il malfunzionamento sono intervenute tre squadre di operai della ditta incaricata che, anche nel weekend, hanno lavorato a pieno ritmo effettuando sondaggi e intervenendo su vari locali dell’istituto per individuare e risolvere le criticità riscontrate. Martedì si è anche svolto un incontro a scuola promosso dal presidente della Provincia Sergio Loggi per seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Nell’occasione, lo stesso Loggi ha illustrato gli interventi di oltre sei milioni di euro di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che interesseranno il liceo ‘Orsini’ e che sono già in progettazione.

"Per le scuole superiori di competenza il piano delle opere pubbliche della Provincia prevede investimenti per oltre 56 milioni e 400mila euro, con lavori in corso dell’importo di 18 milioni e 490mila euro – ha ricordato Loggi –. Inoltre, con un investimento di 3,8 milioni di euro, sarà realizzato un nuovo plesso in via della Repubblica per ospitare docenti e allievi degli istituti superiori oggetto di attività di manutenzione straordinaria particolarmente complesse in modo da assicurare il sereno svolgimento delle attività didattiche e minimizzare i disagi". Il presidente della Provincia, infine, insieme alle consigliere con delega all’edilizia scolastica e all’istruzione, rispettivamente Serena Silvestri e Germana Gagliardi, incontrerà nella giornata di domani i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti per aggiornali sulle prospettive degli interventi che saranno effettuati e ascoltare direttamente dai ragazzi le loro richieste e aspettative.

Matteo Porfiri