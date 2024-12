Risonanza magnetica all'ospedale di San Benedetto: aggiornamento tecnologico da 700mila euro

La risonanza magnetica dell’ospedale di San Benedetto subirà un importante aggiornamento tecnologico a partire da lunedì 9 dicembre. La ditta incaricata inizierà i lavori che porteranno all'aggiornamento dell'apparecchiatura, restituendo al 'Madonna del Soccorso' una risonanza magnetica molto più performante, a beneficio dei pazienti ricoverati e dei cittadini.

Per attuare l’aggiornamento, l’apparecchio sarà inattivo fino al termine dei lavori di ammodernamento. Il direttore medico del presidio unico ospedaliero dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Giancarlo Viviani, insieme al direttore dell’unità operativa complessa di radiodiagnostica, Fabio D’Emidio, e al direttore del Dipartimento emergenza-urgenza, Tiziana Principi, hanno elaborato un piano di ridistribuzione delle prenotazioni già fissate.

Le prenotazioni verranno eseguite in parte con il secondo apparecchio (Rm ‘open’) presente all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ e in parte con la risonanza magnetica appena installata all’ospedale ‘Mazzoni’, con il supporto di personale sanitario afferente alla sede di San Benedetto. La ridistribuzione tiene conto del tipo di esame e delle caratteristiche delle due apparecchiature, per offrire ai pazienti la migliore prestazione possibile.

Nessuna prenotazione verrà annullata, ma tutte verranno riprogrammate in giorni e sedi differenti, per soddisfare le necessità dei pazienti, anche se con un possibile modesto disagio.

L'aggiornamento porterà la risonanza magnetica al livello 'GE Signa explorer G3 lift', per una spesa di circa 700mila euro. Questo ammodernamento permetterà un significativo miglioramento della macchina e un risparmio energetico fino al 30%.