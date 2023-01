"Risonanza magnetica del Madonna del Soccorso rotta da 7 giorni"

Siamo punto e a capo nell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dove ora la Tac ora la Risonanza Magnetica, vanno fuori uso con i pazienti che vedono gli appuntamenti attesi da mesi rinviati e i pazienti del Pronto soccorso trasportati nelle varie strutture del territorio per essere sottoposti ad accertamenti diagnostici. Disagi seri che si ripercuotono sui pazienti e sui lavoratori della sanità, dall’emergenza ai reparti. Questa volta da una settimana non funziona la Risonanza magnetica e i membri di Cittadinanzattiva Assemblea Territoriale di San Benedetto, contro questo ennesimo disservizio ci vanno pesante. "La Risonanza Magnetica è rotta da 7 giorni con il conseguente spostamento dei pazienti ad Ascoli e Cliniche Private – si legge nella nota – Una vergogna che si perpetra da mesi e che spinge sempre più a pensare che il Madonna del Soccorso dev’essere ridimensionato. Appuntamenti spostati e disagi nei reparti che a fatica stanno reagendo alle carenze programmatiche. L’Azienda Sanitaria Territoriale parte con il piede sbagliato perché è inaccettabile assistere a tutto ciò, dove a pagarne le conseguenze del disagio siano i cittadini e i sanitari che prestano servizio per la comunità. Una città di 50mila abitanti con un bacino di utenza di 200mila anime non può subire l’indecisione gestionale e il silenzio delle istituzioni. Evidentemente la carta intestata Ast senza la nomenclatura ’San Benedetto del Tronto’ inizia a consolidarne il significato concreto". Un bollettino a tinte fosche.