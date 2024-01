Rispetto dei limiti, scout speed sulle Provinciali

Lungo le strade dei comuni dell’entroterra convenzionati con la polizia locale del consorzio dei Monti Azzurri, non sono attivi solo rilevatori di velocità a postazione fissa, come quello lungo la provinciale Valtesino di Ripatransone, oppure postazioni volanti con autovelox o tele laser. Bisogna fare attenzione alla velocità perché negli ultimi giorni gira anche un’auto su cui è montato un apparecchio dinamico scout speed. La vettura è riconoscibile attraverso la scritta "controllo velocità" su banner a led installato sulla barra sopra al tettuccio fra le luci blu che la rende più visibile. Un nostro lettore ci segnala di aver incrociato l’auto lungo la strada provinciale 185 in comune di Carassai, direzione Pedaso e di aver ricevuto la sanzione per aver sforato la velocità di 1 Km/h. La strada è sottoposta a limitazione di 70 Km/h e l’apparto ha rilevato una velocità media di 76 Km/h. Tenuto conto della riduzione di 5 Km come previsto per legge, l’automobilista ha ricevuto una sanzione di 29,40 euro se pagata entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata, più 12 euro di spese di accertamento.