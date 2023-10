Risplendono le nostre eccellenze

Vini piceni alla ribalta nazionale, ma più in generale vini marchigiani che si stanno facendo largo nel panorama delle eccellenze italiane. E’ il caso dell’Azienda Umani Ronchi di Osimo della famiglia Bernetti di cui fa parte anche l’ascolana Monica Gabrieli, che è stata insignita come ‘Cantina dell’Anno 2024’ dal Gambero Rosso. Ed è la prima volta che questo premio viene assegnato ad un’azienda delle Marche. Non solo. Il vino ‘Roggio del Filare 2020’ dell’azienda Velenosi ha conquistato per il diciannovesimo anno i ‘Tre Bicchieri’: il premio più prestigioso della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. Un risultato brillante, ma soprattutto un riconoscimento delle qualità del Rosso Piceno Superiore e una soddisfazione per il lavoro di un’intera squadra. Un premio decisamente importante poi è stato conquistato dalla Tenuta Cocci Grifoni che ha ricevuto a Firenze il ‘Women Value Company 2023’. Si tratta del prestigioso riconoscimento a livello nazionale che la Fondazione Marisa Bellisario, in collaborazione con Intesa San Paolo, dedica a donne e imprese che guardano al futuro.

"Siamo impegnate da sempre per una sostenibilità a tutto tondo della nostra Tenuta, tra rispetto delle tradizioni, ricerca e continua innovazione. Siamo quindi molto orgogliose di fare parte del gruppo di aziende premiate con noi, che si distinguono per innovazione, impegno sociale e sguardo internazionale" commentano dalla Tenuta Cocci Grifoni, Marilena e le figlie Camilla e Marta.