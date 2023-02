Rispunta piazza Montebello, torna l’idea della riqualificazione

Era prevedibile che prima o poi le fila del discorso che riguarda piazza Montebello sarebbero state riprese dall’amministrazione comunale. Il vertice di Viale De Gasperi infatti è tornato ad intavolare il dibattito sul restyling di quella che non è mai stato solo l’anticamera del centro città. Tant’è vero che quando l’opera non venne inserita, alcune settimane fa, nel nuovo piano triennale di opere pubbliche, a mugugnare non fu soltanto la minoranza, ma buona parte di San Benedetto. Ora però piazza Montebello è tornata in cima alla lista di priorità della maggioranza, che due giorni fa ha imbastito un confronto preliminare sulla varie ipotesi di restyling. L’idea sarebbe quindi di rimettere in sesto la superficie, magari realizzandovi un manufatto commerciale: non un mercato al coperto, come quello smantellato anni fa, ma piuttosto un volume per la vendita e somministrazione di tipicità enogastronomiche. Un’altra possibilità sarebbe quindi offerta dal vecchio progetto steso con la supervisione dell’ex dirigente ai lavori pubblici, Farnush Davarpanah: un elaborato ben più semplice, che includeva la ripavimentazione in pietra, la piantumazione di essenze arboree e l’inserimento di panchine.

Ma la riqualificazione di piazza Montebello fa parte di un discorso molto più ampio, che coinvolge anche via Palermo, ovvero la strada che collega la piazza alla stazione centrale. Si potrebbe quindi metterne a posto la scalinata, con l’idea di rivitalizzare un tracciato caduto nel dimenticatoio, in modo da armonizzare il passaggio dall’area che ospita il mercato allo scalo ferroviario. Il convitato di pietra, in tutto questo discorso, è via Montebello. Che farne? Il comune potrebbe chiuderla ed inglobarla alla piazza, ma a quel punto si perderebbe un considerevole numero di parcheggi. Per recuperare gli stalli auto, se ne potrebbero mettere di nuovi in piazza San Giovanni Battista, magari al posto dei parcheggi riservati ai mezzi pubblici. Ecco che però, una soluzione del genere causerebbe un nuovo problema: dove fare il nuovo terminal degli autobus? Le idee insomma sono molte, ma il comune dovrà incastrare tutto per non generare disagi in una delle latitudini più vissute di San Benedetto. E soprattutto, niente si potrà fare senza la necessaria copertura finanziaria. Questa potrebbe essere garantita con l’arrivo dell’ultima tranche di monetizzazione relativa alla variante ex Remer: dei 3 milioni, il civico 124 di Viale De Gasperi deve ancora incassare 600mila euro.

Giuseppe Di Marco