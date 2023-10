Rissa a bottigliate al porto. La vittima finisce in carcere

Dalla bottigliata in testa, alle cure del Pronto soccorso, al trasferimento in una cella del carcere di Marino del Tronto, il passo è stato davvero breve per il cittadino nord africano trentenne, protagonista del parapiglia avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì nel porto di San Benedetto. Durante le fasi di identificazione, il personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto ha scoperto che il giovane era colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Teramo, poiché doveva scontare una pena residua di circa tre mesi. Dopo la medicazione dei tagli al cuoio capelluto, danni giudicati guaribili in 5 giorni, per il nord africano si sono spalancati i cancelli del carcere. Intanto sono sempre attive le indagini per identificare l’aggressore del giovane che, dopo averlo colpito con una bottigliata in testa, durante un litigio tra persone che avevano alzato il gomito, si è dato alla fuga. L’episodio è accaduto sulla banchina di riva, davanti al bar Europa, dove solitamente si ritrovano diversi cittadini stranieri.