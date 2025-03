Rissa al Marino. Li circondano in 12, la polizia evita il peggio. Restano feriti in due

E’ di due feriti il bilancio di una lite rissa avvenuta martedì nel carcere di Ascoli, sedata solo grazie all’intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno limitato i danni. Si è trattato di una violenta aggressione di cui un gruppo di dodici detenuti, stranieri e italiani, ha fatto oggetto due uomini anche loro carcerati nella casa circondariale di Marino del Tronto. La lite è avvenuta in palestra, uno spazio dunque dove hanno accesso tutti i detenuti del carcere di Ascoli. Non sono ancora chiari i motivi ma improvvisamente il nutrito gruppo di detenuti si è scagliato contro gli altri due che hanno avuto la peggio. Fondamentale il tempestivo intervento degli agenti della polizia penitenziaria in servizio che hanno interrotto il pestaggio e ricondotto tutti alla calma. I due detenuti picchiati sono stati prima portati nell’infermeria del carcere e poi, viste le condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove sono stati sottoposti ad accertamenti e medicati a seguito di problemi fisici riportati in varie parti del corpo. Uno dei due in particolare ha avuto le conseguenze più serie. "Entrambi – ha detto ieri il direttore del carcere Daniela Valentini - hanno già fatto rientro nella casa circondariale di Ascoli". Purtroppo episodi di violenza all’interno di un carcere non sono rari. I detenuti hanno ognuno la propria storia delinquenziale, il proprio carattere e mantenere l’ordine in un luogo dove si scontrano così tante personalità, per provenienza e razza, non è facile. "Il grado di civiltà di un paese si riconosce dalle condizioni delle carceri e se noi non miglioriamo queste condizioni il nostro grado di civiltà lascia un po’ a desiderare" ha detto il comandante Cesare Martucci citando un filosofo e ricordando come il compito della polizia penitenziaria sia difficile, complesso e rischioso. "Il nostro impegno e i nostri sacrifici sono pienamente riconosciuti ed apprezzati come componenti fondamentali anche nella lotta per l’affermazione della giustizia e per il progresso civile del paese. Il nostro è un servizio difficile, che si svolge nell’ombra in silenzio, ma di ineguagliabile valore. Dietro molte indagini investigative e all’interno dei progetti delle attività per il recupero del detenuto ci siamo anche noi – ha concluso Martucci - con la nostra presenza discreta, senza battaglie orali, rischi e pericoli; fieri e orgogliosi soltanto di aver eseguito il nostro dovere". Peppe Ercoli