Rissa all’alba: tre arresti Forze dell’ordine aggredite

Si azzuffano per motivi davvero di poco conto ed in tre finiscono in manette. Il parapiglia si è verificato nelle primissime luci dell’Alba, fra le cinque e le sei di ieri in viale De Gasperi, a San Benedetto. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati i residenti che, sentendo le urla in strada si sono affacciati dai palazzi del Viale ed hanno visto un gruppo di giovani, d’età fra i 30 ed i 35 anni, che se le stavano dando di santa ragione. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di pubblica sicurezza e le pattuglie del nucleo operativo radio mobile dei carabinieri che, per riportare la calma hanno avuto il loro da fare, rimediando anche spintoni, e colpi in varie parti del corpo, tanto che alcuni, di entrambe le forze dell’ordine in campo, sono stati costretti a farsi medica dai sanitari del Pronto soccorso. Le prognosi non sono elevate, ma sufficienti a far scattare il reato di resistenza e lesione a pubblico ufficiale e, quindi, il successivo arresto. La rissa ha visto coinvolte più persone ma tre giovani, due macedoni e un italiano, sono quelli finiti agli arresti. Sul posto vi erano altre persone italiane e straniere, sulle quali sono ancora in corso indagini di polizia e carabinieri.

Stroncato il clamoroso putiferio, i contendenti sono stati fermati e dopo le formalità di rito, su disposizione della Magistratura, sono stati dichiarati in arresto. Alla base del litigio che ha scatenato la rissa, qualche sguardo di troppo fra i due gruppi, qualche parola usata in modo inappropriato riferita all’etnia dei cittadini stranieri ed è scoppiato il finimondo che si è acceso sul marciapiede di fronte a un conosciuto bar verso il centro del popoloso viale De Gasperi, dove i residenti sono stati svegliati dal vociare e poi dalle sirene delle forze dell’ordine. Va detto che i contendenti non hanno danneggiato strutture pubbliche o private, non sono spuntate armi e nessuno ha richiesto l’intervento dei sanitari. Ognuno ha incassato la sua buona dose di botte, coinvolgendo però gli agenti della polizia ed i militari dell’arma che si stavano adoperando per porre fine al pericoloso parapiglia accesosi fra i due gruppi di giovani. La vicenda potrebbe non essere ancora chiusa, poiché le forze dell’ordine hanno identificato un altro italiano, che avrebbe avuto un ruolo ritenuto, per ora, marginale nella vicenda, ma le indagini mirano alla identificazione di qualche altra persona che si sarebbe defilato dal luogo della rissa.

ma. ie.